Новости Кузбасса

В Киселевске 38-летний мужчина организовал незаконную добычу угля.
С помощью семи помощников, пяти единиц тяжелой техники и нескольких нанятых грузовиков, черный копатель добыл и вывез больше 5 тысяч тонн угля стоимостью 7 млн рублей.
Легализация угля осуществлялась через ряд сторонних организаций.
В настоящее время проводится расследование по факту незаконной добычи угля.
08/09/2017
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