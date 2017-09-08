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Черные копатели добыли угля на 7 млн. рублей

В Киселевске 38-летний мужчина организовал незаконную добычу угля.

С помощью семи помощников, пяти единиц тяжелой техники и нескольких нанятых грузовиков, черный копатель добыл и вывез больше 5 тысяч тонн угля стоимостью 7 млн рублей.

Легализация угля осуществлялась через ряд сторонних организаций.

В настоящее время проводится расследование по факту незаконной добычи угля.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
08/09/2017
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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