Чествование юбиляров в Тяжинском районе

В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке наградили юбиляров.

За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Тяжинского муниципального района, активную гражданскую позицию и в связи с юбилеем со дня рождения (55 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена Ирина Анатольевна Марчук – ведущий специалист администрации Новоподзорновского сельского поселения

И. А. Марчук родилась и выросла в селе Новоподзорново. После окончания Новокузнецкого сельскохозяйственного техникума вернулась в родное село. Работала в средней школе воспитателем группы продленного дня, поваром в совхозе «Победа». С 2010 года трудится на должности муниципальной службы ведущего специалиста администрации Новоподзорновского сельского поселения.

Ирина Анатольевна – член партии «Единая Россия», женсовета села Новоподзорново, активный участник избирательных кампаний, общественной жизни села, постоянный «гость» в неблагополучных семьях. Среди коллег и населения Ирина Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом, с молодыми коллегами делится накопленным богатым опытом. Ирина Анатольевна вместе с мужем воспитала двух дочерей, помогает в воспитании внучат.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Тяжинского муниципального района, активную гражданскую позицию и в связи с юбилеем со дня рождения (55 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена Ольга Владимировна Гурских – директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Итатская коррекционная школа-интернат».

Общий стаж работы О. В. Гурских составляет 34 года, из них педагогический – 26 лет. Трудовую деятельность Ольга Владимировна начала в должности старшей пионерской вожатой в Итатской средней школе. Затем работала учителем немецкого языка. В 2005 году была избрана на должность главы Итатского городского поселения. Коллектив Итатской коррекционной школы Ольга Владимировна возглавляет с 2014 года.

О. В. Гурских ведёт непрерывную работу по внедрению вариативно-программного подхода, то есть предоставляет детям возможность выбора сферы деятельности и общения, при котором учитываются их интересы и потребности. Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет вопросу профориентации и трудоустройству выпускников. Скоординированная работа всех звеньев педагогического коллектива способствует успешной интеграции воспитанников в современное общество. Выпускники школы работают в сферах обслуживания, сельского хозяйства, на строительных объектах района и области.

Ольга Владимировна принимает активное участие в общественно-политической жизни района, является председателем участковой избирательной комиссии. За достижения в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию Ольга Владимировна награждена медалями Кемеровской области «За служение Кузбассу», «За веру и добро». Ольга Владимировна – прекрасная мама двух сыновей и замечательная бабушка, которая помогает воспитывать внука и внучку.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Тяжинского муниципального района и в связи с 65-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден Николай Евгеньевич Воронов – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Итатский детско-юношеский центр».

Н. Е. Воронов работает в должности директора Итатского детско- юношеского центра 30 лет. Под его непосредственным руководством разработаны и успешно реализуются основная образовательная программа, программы развития, духовно-нравственного воспитания учащихся.

Центр совместно с другими образовательными и иными организациями поселка реализует дополнительные образовательные программы, в том числе специальные коррекционно-развивающие, целенаправленно работает с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также из «семей риска», организует участие детей в благотворительных марафонах, волонтерском движении. Центр ежегодно организует каникулярный отдых детей, которые участвуют в слетах скаутских отрядов северных районов и городов Кузбасса, многодневных походах и оздоровительных маршрутах.

Николай Евгеньевич постоянно проводит работу, направленную на достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогических работников, на внедрение в практику научных исследований и достижений передового опыта. Ежегодно все педагогические работники участвуют в профессиональных конкурсах.

За успехи в профессиональной деятельности Николай Евгеньевич Воронов награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей». Николай Евгеньевич с женой воспитали двух замечательных сыновей.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры Тяжинского муниципального района, преданность профессии и в связи с юбилеем со дня рождения (50 лет) Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена Наталья Андреевна Рекунова – заведующий автоклубом – филиалом Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Н. А. Рекунова начала трудовую деятельность в сфере культуры сразу после окончания Кемеровского училища культуры и работает в этой сфере уже более 24-х лет. Заочно окончила Кемеровский государственный университет культуры и искусств.

Наталья Андреевна ведёт большую работу по пропаганде и сохранению народного самодеятельного творчества в районе, по организации и проведению районных конкурсов и фестивалей художественного творчества. Высокий профессионализм, умение работать с полной самоотдачей, готовность передавать свои знания и опыт молодому поколению снискали Наталье Андреевне заслуженный авторитет среди коллег.

За плодотворную творческую деятельность Наталья Андреевна неоднократно награждена наградами департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, наградами главы Тяжинского муниципального района. Наталья Андреевна – замечательная мама и бабушка. Воспитала дочь и сына. Помогает воспитывать внука.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры Тяжинского муниципального района, преданность профессии и в связи с 50-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден Виктор Анатольевич Титов – заведующий Изындаевским сельским Домом культуры – филиалом № 21 Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

В. А. Титов работает директором Изындаевского сельского Дома культуры более 26 лет. Закончил Кемеровский государственный университет культуры и искусств. За время работы проявил себя энергичным, ответственным и творческим руководителем.

В Доме культуры работают клубные формирования для детей и взрослых. Работа ведется с учетом возрастных особенностей этих категорий населения. Конкурсы, концерты, развлекательные программы, проводимые в стенах этого учреждения, пользуются успехом у жителей поселка. Творческий коллектив Дома культуры постоянно участвует в районных фестивалях и конкурсах, традиционно каждый год проходит творческий отчет перед населением.

В своей работе Виктор Анатольевич использует лучший опыт своих коллег. Среди односельчан пользуется заслуженным авторитетом, занимается общественной работой, сотрудничает с женсоветом, Советом ветеранов, школой и библиотекой. Второй созыв подряд односельчане избирают Виктора Анатольевича депутатом Совета народных депутатов Новоподзорновского сельского поселения.

За многолетний добросовестный труд В. А. Титов награжден медалью Кемеровской области «За веру и добро», неоднократно – наградами главы Тяжинского муниципального района и управления культуры администрации Тяжинского муниципального района. Виктор Анатольевич воспитал двух дочерей и помогает воспитывать внучку.