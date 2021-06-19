Четыре человека погибли при крушении самолета на Танае

19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести).
Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек.
19/06/2021
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