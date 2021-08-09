Четыре представителя Кузбасса завоевали медали на Олимпиаде в Токио

Всего Кузбасс представляли четыре спортсмена: боксер Глеб Бакши, спортивная гимнастка Анастасия Ильянкова, борец Заурбек Сидаков и волейболист Игорь Кобзарь.
Они пополнили медальную копилку сборной одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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