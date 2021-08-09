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Четыре представителя Кузбасса завоевали медали на Олимпиаде в Токио

Всего Кузбасс представляли четыре спортсмена: боксер Глеб Бакши, спортивная гимнастка Анастасия Ильянкова, борец Заурбек Сидаков и волейболист Игорь Кобзарь.

Они пополнили медальную копилку сборной одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
09/08/2021
Спорт
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Новости Кузбасса

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