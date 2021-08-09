Четыре представителя Кузбасса завоевали медали на Олимпиаде в Токио

Без справки о ПЦР из аэрпорта Кемерова за границу не выпускают Ребята не хотели делать тест ПЦР, потому что говорили, что это лишняя мутота, никто эти справки не...

Уличные сирены загудят в Новокузнецке Проверки пройдут 11 августа на территории Центрального, Кузнецкого, Куйбышевского и...

Все кузбасские спортсмены завоевали медали на Олимпиаде в Токио На прошедших Олимпийских играх в Токио участие приняли четыре спортсмена, представляющих Кузбасс....