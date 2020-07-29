Новости Кузбасса

Муниципальный конкурс проходит в Калтане впервые. Проводится он в рамках празднования 130-летия села Сарбала с целью формирования позитивного имиджа семьи, пропаганды семейных ценностей и традиций.

Учредителем конкурса выступает администрация Калтанского городского округа.

Конкурс проводится в два этапа. С 15 июня по 31 июля идет прием заявок от участников, размещение конкурсных работ в социальной сети ВКонтакте на странице ДК «Сарбала», а с 1 по 15 августа состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Номинации конкурса:

- «Знакомьтесь – моя семья», конкурс семейных родословных. Конкурсанты предоставляют в электронном формате рассказ о членах семьи не менее 3-х поколений. Работы в данной номинации предоставляются в виде презентации или видеоролика продолжительностью не более 2 мин.

- «Домашний режиссёр», конкурс домашних видео. В номинации предоставляются домашние видео: семейные традиции, домашние питомцы, курьезные случаи и пр. продолжительность не более 2 мин.

- «Самодеятельные таланты», творческий конкурс. В данной номинации могут быть предоставлены рисунки, фотоработы, исполнение песни, танца, музыкальной композиции, театральной миниатюры, декламация прозы или стихотворения и др. грани таланта одного или нескольких членов семьи. Рисунки и фотографии предоставляются в формате PDF или JPG (не более 3-х), творческие номера в формате видео продолжительностью не более 2-х мин.

- «Семейные рецепты», конкурс традиционных семейных блюд. В номинации предоставляется видео (не более 2 мин) или электронный документ Word, PDF, JPG (на 1 листе) с пошаговым рецептом приготовления традиционного семейного блюда.

Победители будут определены зрительским голосованием путем подсчета количества набранных «лайков». Подарком для них станет бытовая техника и настольные игры для всей семьи.

На сегодня участниками конкурса являются семьи Лебедевых, Гребневых, Михайловых и Фаст.

Более подробная информация о конкурсе «Современная сельская семья», а также конкурсные работы участников опубликованы на соответствующей странице в соцсети «ВКонтакте». Ссылка на ресурс https://vk.com/public197092937

Телефон для справок: +7 (950) 591-39-53 - Людмила Ивановна Мягченко.

Заявки и работы в электронном виде можно присылать по электронной почте: ukkaltan@mail.ru с пометкой: «на конкурс». Телефон для справок: (8-38472) 3-35-71, 3-47-48.