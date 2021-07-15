Число привитых от коронавируса кемеровчан превысило 128 тысяч

В Кузбассе приостановлена поставка вакцины «КовиВак» В Кузбассе временно приостановлена поставка вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщили в...

Илья Середюк показал новый теннисный центр в Кемерове Мэр Кемерова Илья Середюк показал строящийся спортивном комплекс на Комсомольском проспекте. По...

На проспекте Запсибовцев в Новокузнецке начались дорожные работы В этом году по нацпроекту в Новоильинском районе помимо ремонта будет выполнена работа по повышению...