Число привитых от коронавируса кемеровчан превысило 128 тысяч

В областном центре на сегодняшний день всеми вакцинами от COVID-19 привито 128 210 горожан, из них 34 520 в возрасте старше 60 лет.
Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться на прививку можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники.
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