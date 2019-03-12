Число желающих получать выплату из материнского капитала в Кузбассе выросло в 17 раз

За 2 месяца 2019 г. 160 кузбасских семей решили получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Именно столько заявлений приняли сотрудники территориальных органов ПФР по Кемеровской области. Для сравнения 1 марта 2018 г. заявлений на ежемесячные выплаты из МСК в регионе было всего 9.

Наибольшее количество семей, заинтересованных в этом новом направлении реализации средств материнского капитала, живет в Кемерове - 10, 8 - в Новокузнецке и 4 - в Белово. Такое распределение сохраняется уже год. Хотя первые заявления в Кузбассе были поданы в феврале 2018 г. именно в г. Белово.

С этого времени ОПФР по Кемеровской области направил на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям 42,7 млн.руб.

Напомним, что с 1 января 2018 г. начала действовать новая мера поддержки семей: нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, полагается ежемесячная выплата в размере детского прожиточного минимума. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9930 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2018 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14887,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2018 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 550 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.