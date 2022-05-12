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Чрезвычайно опасная жара придет в Кузбасс на выходных

Кемеровские синоптики предупредили о надвигающемся пекле. Пожароопасность будет чрезвычайно высокой.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 12 мая, в областном центре ночью будет +3,+5°C, днем +24,+26°C. Без осадков. По области ночью +3,+8, местами – 2,+3°C, днем +21,+26°C, тоже без осадков. Возможны массовые пожары.

– В период 12-15 мая 2022 года на территории Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса), – сказали в учреждении.

В пятницу, 13 мая, в целом по региону в ночное время градусник на улице покажет +5,+10, местами – 1,+4°C, в дневное +23,+28°C. В субботу до восхода солнца похолодает до +6,+11, местами до +1°C, а после восхода прогнозируется жара до +30°C. Осадков при этом не предвидится.

В Кузбасс начинает приходить лето и за ним череда жарких и солнечных дней. В это время года необходимо быть еще более внимательными и осторожными при обращении с огнем и всем, что с этим связано.
При обнаружении возгораний или пожаров важно немедленно сообщать в экстренные службы!
Каждый кузбассовец должен быть начеку и знать, куда обращаться в случае возникновения подобных ситуаций. - говорит Максим Смирнов, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» в Кемеровской области - Кузбассе

Общество
kuzbassnews.ru
12/05/2022
Общество
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