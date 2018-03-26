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Что делать, если в квартире перепланировка

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) представляет в МБУ «Дирекция ЖКХ» администрацию г. Новокузнецка (пр. Дружбы, 8б, каб. 101) следующие документы:

  1. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.

  2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (оригинал или нотариально заверенная копия), если квартира приобретена по ипотечному займу – предоставить согласие банка на проведение работ.

  3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект (любая проектная организация, имеющая свидетельство о допуске к данным видам работ) переустройства и (или) перепланировки переустраемого жилого помещения. К проекту необходимо приложить заверенную копию свидетельства организации о допуске к определенным видам работ.

  4. Данный проект должен быть согласован с организацией, обслуживающей дом (УК, ТСЖ, ЖСК).

  5. Данный проект должен быть согласован с Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ул. Обнорского, 76, тел. 37-85-18).

  6. Согласие в письменной форме всех членов семьи, занимающих переустраиваемое и(или) перепланируемое жилое помещение

  7. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005г. №266 (заполняется на приеме). На прием иметь копии документов п. 1 – п. 6.

 

Телефон для справок: 71-93-45 Часы приема: вторник 10:00-12:00, 13:00-16:00

четверг: 10:00-12:00, 13:00-16:00

пятница: 10:00-12:00

В соответствии с административным кодексом самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение штрафа на сумму до 2,5 тыс. рублей. При этом собственник также обязан узаконить перепланировку. Если в ходе перепланировки нарушены строительные нормы и правила, то выдается предписание на восстановление первоначального вида жилого помещения.

Сообщайте о случаях несанкционированных строительных работ, демонтажа несущих конструкций, проведения строительных работ по телефону: Дирекция ЖКХ: 71-93-45.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/03/2018
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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