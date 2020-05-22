Что такое костюм кигуруми и куда его носить?

Что такое кигуруми? Странно, но многие сегодня задают такой вопрос не смотря на всемирную популярность этого костюма, родом из Японии. Многие даже видели кигуруми на улице, ведь такой яркий и забавный костюм невозможно не заметить, но просто не знали, как в действительности называется это чудо. Модный и стильный комбинезон из плотного и яркого флиса, дополненный элементами декора, ушками, хвостиками. Кигуруми отличаются объемными формами, которые забавно смотрятся на человеке. Как правило, костюмы изображают одного из популярных героев. Бывают кигуруми единорог, дракон, Пикачу. Это самые распространенные образы, но есть и другие. Среди которых каждый из пользователей сможет подобрать то, что по душе именно ему.

Кигуруми – это модная одежда для фестивалей, косплеев, фотосессий и прогулок, которую точно можно носить не только в домашних условиях, но и на улице! Флис, из которого выполнены костюмы, отлично сохраняет тепло и в то же время в кигуруми будет комфортно в жару. Это универсальная одежда для любого праздника и мероприятия. А обладатель кигуруми точно станет центром всеобщего внимания, вызывая восхищенные и завистливые взгляды окружающих.

На какие моменты следует обратить внимание при покупке кигуруми?

Костюмы сложно найти в свободной продаже в обычных магазинах одежды. В основном кигуруми продаются на просторах интернета через сайты или соцсети. Именно поэтому так просто нарваться на мошенников. Чтобы приобрести кигуруми оригинального качества и не ошибиться с выбором, важно обратить внимание на несколько моментов:

Материал кигуруми. Оригинальные костюмы изготавливаются из флиса и только из флиса! Именно данный материал идеально держит форму изделия и обеспечивает яркий незабываемый образ. Цена изделия. Кигуруми из натурального флиса не может стоить дешево. Но и слишком высокий ценник – скорее всего просто попытка выдать стандартное изделие за изделие класса люкс. Приблизительная стоимость кигуруми в Москве составляет от двух до пяти тысяч рублей. Продавец. Обращаться стоит в проверенный интернет-магазин с большим потоком клиентов и большим количеством положительных отзывов.

Самое большое разнообразие кигуруми предлагает своим клиентам интернет-магазин Gaga Boom kigurumi-russia.ru. На сайте и в шоуруме – огромный выбор костюмов на любой вкус, размер и кошелек!