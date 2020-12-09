Чтобы накопительная пенсия стала больше

Всего полмесяца остается у участников Программы государственного софинансирования пенсии, для того, чтобы увеличить свою накопительную пенсию. Речь идет о тех, кто еще не сделал взнос или он составил менее двух тысяч рублей.

Для того чтобы учет средств был произведен корректно, ПФР рекомендует пополнить счет до 25 декабря 2020 года.

Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

Участник программы может контролировать зачисление средств на накопительный счет, так же, как и сумму инвестиционного дохода от их вложения, в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР либо на портале госуслуг.

Также напомним, что отчисления по программе не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Для справки:

Программа государственного софинансирования пенсий работает с 2009 г. Право на получение государственной поддержки имеют граждане, подавшие заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию не позднее 31 декабря 2014 года, и начавшие уплату дополнительных страховых взносов до 31 января 2015 года. Государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Программа государственного софинансирования пенсий осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.