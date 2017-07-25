Чтобы все было по закону

В Отделении ПФР по Кемеровской области напоминают: незаконно полученные выплаты по линии ведомства подлежат обязательному возмещению!
В соответствии с действующим законодательством Отделение ПФР ежемесячно производит выплату жителям Кузбасса пенсий и других социальных выплат, которые находятся в непосредственной зависимости от факта осуществления трудовой деятельности гражданина. Например, компенсационная выплата по уходу за детьми-инвалидами, престарелыми гражданами и инвалидами, федеральная социальная доплата к пенсии,пенсиипо случаю потери кормильца по уходу за детьми до 14 лет, дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников и др.
Сбор и анализ информации по застрахованным лицам занимает некоторое время, и если лица, утратившие право на социальную выплату, не проинформируют вовремя ПФР об изменениях в их статусе, то возникает переплата денежных средств бюджета ПФР.
Например, студент, получающий пенсии по случаю потери кормильца, или пенсионер, на иждивении которого находится ребенок, достигший возраста 18 лет и обучающийся по очной форме обучения, при отчислении или переводе на заочную форму обучения теряют право на пенсию по случаю потери кормильца или повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.
Чтобы не нарушить закон, они должны в кратчайшие сроки уведомить об этом ПФР.
Если получатели пенсионных выплат, зависящих от факта работы получателя, не сообщают в ПФР о своем трудоустройстве, регистрации в качестве ИП, постановке на учет в качестве безработного в службе занятости населения, тоже возникает переплата, которую придется возвращать.
Реже переплата возникает вследствие предоставления фиктивных документов при назначении пенсии, сокрытия факта ее получения в другом регионе РФ или на территории иностранного государства.
Еще одной причиной переплат является незаконное снятие денежных средств с банковской карты умершего пенсионера.
Необходимо помнить, что начисленные выплаты за периоды, в которые гражданин утратил на них право, подлежат обязательному 100% возмещению в бюджет и взыскиваются с гражданина или родственников умершего пенсионера, как в добровольном, так и в судебном порядке.
В первом случае погашение переплаты происходит путем подачи заявления в территориальный орган ПФР, после чего гражданин платит деньги по квитанции в банк или у него удерживают сумму из пенсии в размере, указанном в заявлении.
Действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии в размере не более 20% (более 20% только по личному заявлению пенсионера) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера и его заявления..
При другом варианте развития событий ПФР обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств, и возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек.
Чтобы не допустить подобных ситуаций, Отделение ПФР обращается к кузбассовцам, получающим пенсии и другие социальные выплаты, с просьбой своевременно информировать территориальные органы ПФР о жизненных обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплат или изменение их размера.
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