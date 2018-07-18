Чтобы защитить права работника

С целью соблюдения пенсионных прав граждан Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает работодателям о необходимости до конца 2018 года провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на рабочих местах, идентификацию вредных и (или) опасных производственных факторов своих организаций.

Если работодатель уклонится от этой обязанности, то согласно с ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ этот факт может служить основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения норм трудового законодательства и повлечь за собой административную ответственность. Санкция данной статьи предусматривает возможность наложения административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до 80 тысяч рублей. При этом работодатель подлежит административной ответственности за каждого работника, на рабочем месте которого не была проведена (или была проведена с нарушениями) СОУТ.

Для справки:

Специальная оценка условий труда необходима для выявления и устранения потенциально вредных и опасных факторов вреда жизни и здоровью сотрудников на рабочих местах. Вместе с производственным контролем на предприятии СОУТ является основой реализации конституционного права каждого работника на безопасный труд. Кроме того, результаты СОУТ могут повлиять на срок выхода человека на пенсию, если его условия работы соответствуют Спискам производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.