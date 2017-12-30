В Тяжине в клубе «Надежда» для глухих и слабослышащих людей прошла конкурсно-развлекательная программа «Чудеса под Новый год».
Путешествуя по знакам зодиака, Дед Мороз и Снегурочка рассказали присутствующим, что ожидать от года желтой земляной собаки. Живое общение помогла создать сурдопереводчик Зинаида Даниловна Евдокимова.
Участники клуба принимали активное участие в конкурсах, отгадывали новогодние загадки, вырезали снежинки на время, кидали «снежки», участвовали в эстафетах, делали домик для наступающего символа года из подручных материалов.
Присутствующие посмотрели поздравление с Новым годом в технике «песочная терапия», где на экране песок удивительным образом превращался в волшебные картины, которые плавно сменяли друг друга, сливаясь в единую линию повествования.
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