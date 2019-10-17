В Кузбассе реализован пилотный проект по удаленному мониторингу энергооборудования на подстанции

Кузбасские энергетики первыми в группе компаний «Россети» стали использовать системы удаленного мониторинга силовых трансформаторов на энергообъектах. Пилотный проект реализован в Беловском городском округе на подстанции «Ново-Чертинская» напряжением 110 киловольт, которая обслуживается Кузбасским филиалом Россети Сибирь.

Цифровой метод диагностики позволяет вовремя выявлять проблемы в работе, продлить срок службы и экономить значительные денежные средства на замене трансформаторов.Новшество внедренной системы заключается в применении хроматографического оборудования и возможности передачи данных для расчета индекса технического состояния трансформаторов.

«Ново-Чертинская» – как площадка для внедрения автоматизированной системы мониторинга и диагностики силового трансформатора – была выбрана не случайно. Срок службы трансформатора превышает 25 лет, а подстанция снабжает электроэнергией четыре десятка социально значимых объектов, девять угольных предприятий, тяговые железнодорожные подстанции и почти 30 тысяч жителей. Кроме того, в 2020-2021 годах энергетики планируют провести полную модернизацию подстанции, превратив её в цифровую.

«Цифровая диагностика – это поистине шаг в будущее. Если раньше все данные собирались вручную, то сейчас с помощью удаленного мониторинга 80 % данных собираются дистанционно. Система оценивает состояние трансформатора по восьми параметрам, вплоть до хроматографического анализа газов. Данные в режиме реального времени поступают в службу диагностики и диспетчеру на пульт. Вовремя выявленная проблема позволяет избежать поломки и обойтись наименьшими затратами на ремонт. Таким образом, увеличивается срок эксплуатации трансформаторов, что приведет к значительной экономии средств», – рассказывает главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов.

По мнению специалистов, непрерывный контроль и выявление на ранней стадии развития опасных для трансформатора дефектов во время его работы позволяют снизить капитальные затраты на замену дорогостоящего оборудования (более 50 млн рублей на один трансформатор). Внедрение цифрового мониторинга снижает операционные затраты на обслуживание и позволяет получить эффект от сокращения количества отказов, а также увеличения допустимых перегрузок оборудования. Эти преимущества позволят экономить до 300 тысяч рублей ежегодно.

Кроме ощутимого экономического эффекта внедрение передовых цифровых решений позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей региона.