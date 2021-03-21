Цирковая студия «Сюрприз» из Мариинского района в числе победителей Международного фестиваля

Больше 10 школ в Кемерово эвакуировали из-за сообщений о минировании Днем 15 декабря 2020 года к вузу приехали сотрудники Росгвардии, полиции и взрывотехник с собакой....

В Кемерове суд вновь опросит потерпевших по делу о сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» На следующей неделе суд планирует повторно в течение трех дней опросить потерпевших в рамках...

В России нашли живущую в квартире-свалке четырехлетнюю девочку В Новокузнецке нашли четырехлетнюю девочку, которая живет в захламленной матерью квартире-свалке....