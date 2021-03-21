Цирковая студия «Сюрприз» из Мариинского района в числе победителей Международного фестиваля

Фестиваль детского и юношеского творчества «Дорогою добра» проходил в Новосибирске при поддержке Общественного фестивального движения «Дети России», Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Лира».
Елизавета Кондраткова завоевала Гран-при конкурса. Арина Власова, Мария Муратова, Екатерина Осипова признаны лауреатами I степени. Дарья Ерофеева стала Лауреатом II степени.
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