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Цивилев навестил Агафью Лыкову

Агафья Лыкова 10 декабря обратилась по спутниковому телефону к красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову, сообщив, что ей нечем кормить коз.
11 декабря на вертолете к отшельнице вылетели губернатор Сергей Цивилев и глава Таштагольского района Владимир Макута.

Они привезли отшельнице, отказывающейся перебраться ближе к людскому жилью,10 тюков сена (общий вес 300 кг), комбикорм для коз – 350 кг, комбикорм для куриц – 140 кг, мука – 100 кг, перловая и ячневая крупа (общий вес 50 кг), рис, гречка, пшено, горох – все по 10 кг. Кроме того, гости привезли капусту, лук, фрукты (гранаты, виноград), батарейки, кое-что из кухонной утвари.

«Это уникальный человек, поэтому мы ее никогда не бросим, и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной», — заявил Сергей Цивилев.

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kuzbassnews.ru
11/12/2018
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