Цивилев обсудил с Медведевым планы развития Кузбасса

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
В ходе встречи новый руководитель региона рассказал о планах на развитие Кузбасса. В числе первых озвученных вопросов Сергей Цивилёв назвал проблему наличия мест в детских садах и школах Кузбасса, отметил недостаток специалистов со средним профессиональным образованием, для работы на промышленных предприятиях региона.
Также Сергей Цивилёв рассказал о планах строительства объездной дороги вокруг Кемерово: через город проходит федеральная трасса Москва – Владивосток, что повышает транспортный поток на 12,5 тысяч машин в сутки. При поддержке правитеьства кузбасские власти уже в 2018 том году хотели бы приступить к выполнению проектных работ.
Кроме этого, врио губернатора заявил, что хотел бы сделать Кузбасс комфортным для всех жителей, чтобы людихотели жить и работать в регионе.
Фото: пресс-службы Правительства России.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
С 11 апреля в Кемерове временно закроют кинотеатр "Гринвич" на Молодёжном, 2. Об этом...
|
В Новокузнецке начался демонтаж светового оборудования, установленного на городских фонтанах.
|
В прошлом году на счёт Фонда Победы поступило более 1,8 млн рублей от 112 организаций, предприятий...
|
Церемониальная должность "Должность спикера для Тулеева — почетная ссылка", — отметил...