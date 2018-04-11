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Цивилев обсудил с Медведевым планы развития Кузбасса

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

В ходе встречи новый руководитель региона рассказал о планах на развитие Кузбасса. В числе первых озвученных вопросов Сергей Цивилёв назвал проблему наличия мест в детских садах и школах Кузбасса, отметил недостаток специалистов со средним профессиональным образованием, для работы на промышленных предприятиях региона.

Также Сергей Цивилёв рассказал о планах строительства объездной дороги вокруг Кемерово: через город проходит федеральная трасса Москва – Владивосток, что повышает транспортный поток на 12,5 тысяч машин в сутки. При поддержке правитеьства кузбасские власти уже в 2018 том году хотели бы приступить к выполнению проектных работ.

Кроме этого, врио губернатора заявил, что хотел бы сделать Кузбасс комфортным для всех жителей, чтобы людихотели жить и работать в регионе.


Фото: пресс-службы Правительства России.

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kuzbassnews.ru
11/04/2018
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