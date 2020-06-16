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Цивилев поручил создать музей на малой родине Героя Кузбасса Николая Масалова

Музей памяти участника Великой Отечественной войны кузбассовца Николая Ивановича Масалова и центр военно-патриотического воспитания будут созданы в пгт Тяжинский. Решение было принято на рабочей встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с главой Тяжинского муниципального округа Сергеем Кошкиным. Глава региона поручил оперативно разработать проект музея, а на прилегающей территории установить военную технику и оборудовать места для занятий по военно-патриотическому воспитанию.

«Николай Иванович Масалов – Герой Кузбасса. Его подвиг – спасение немецкой девочки 30 апреля 1945 года  – вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание известного монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Считаю, что на его малой родине должен быть музейный комплекс его имени, чтобы память о нем передавалась из поколения в поколение. Музей Николая Масалова станет точкой притяжения туристов, мы будем привозить туда ребят со всего Кузбасса. Правительство окажет поддержку в организации музея: выделим финансирование, поможем разработать проект реконструкции здания», – сказал Сергей Цивилев на встрече в понедельник 15 июня.

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kuzbassnews.ru
16/06/2020
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