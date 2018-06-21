Цивилёв пообещал выделить Новокузнецку дополнительное финансирование

Сергей Цивилев, в рамках рабочего визита, посетил новокузнецкую школу № 43 в Куйбышевском районе, в которой за 55 лет ни разу не было капитального ремонта.

«Школа действительно в плохом состоянии. Нужно срочно принимать меры, чтобы дети учились в нормальных условиях», – заявил Сергей Цивилев и сообщил, что сегодня же из областного бюджета направят 8 млн рублей на замену всех окон к 1 сентября.

Отдельно был рассмотрен вопрос по котельной, которая отапливает школу. Котельной 63 года, она автономная, работает на угле. И таких котельных в Новокузнецке несколько. Цивилев сообщил, что будет проработана возможность замены котельных на условиях государственно-частного партнерства.

После этого, врио гравы региона посетил частный сектор микрорайона Бунгур в Куйбышевском районе. Одна из самых застарелых проблем жителей района — водоснабжение.

Глава региона поручил своему заместителю Игорю Малахову выделить средства на первый этап водопровода. 55 млн рублей пойдут на прокладку магистрального трубопровода к району. К ноябрю 2018 года первый этап должен быть закончен.