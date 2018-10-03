Цивилёв предложил законодательно закрепить за регионом название "Кузбасс"

Сергей Цивилев предложил обсудить следующую инициативу - сделать равнозначным на всех уровнях два термина – «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный бассейн — было введено в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту.

В 1943 году появилось название «Кемеровская область». Тогда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект.

«С тех пор слово «Кузбасс» прочно вошло в обиход — и у местных жителей, и в соседних территориях», - подчеркнул Цивилев.