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Цивилёв предложил законодательно закрепить за регионом название "Кузбасс"

Сергей Цивилев предложил обсудить следующую инициативу - сделать равнозначным на всех уровнях два термина – «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Впервые название «Кузбасс» — Кузнецкий угольный бассейн — было введено в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту.

В 1943 году появилось название «Кемеровская область». Тогда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный самостоятельный субъект.

«С тех пор слово «Кузбасс» прочно вошло в обиход — и у местных жителей, и в соседних территориях», - подчеркнул Цивилев.

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03/10/2018
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