Цивилёв распорядился не строить разрезы вокруг Новокузнецка

Губернатор Сергей Цивилёв вместе с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым и замгубернатора по промышленности Андреем Пановым обсудили ситуацию с Тишинским участком, граничащим с Новоильинским районом города.

С 2017 года этот участок находился в плане разработок, однако жители района недовольны перспективой жить на угольном разрезе.

«Выдача лицензии на этот участок недопустима, — подчеркнул Сергей Цивилёв. — Сегодня же направим письмо министру энергетики об исключении участка Тишинский из комплексной программы развития».