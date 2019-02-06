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Цивилёв распорядился не строить разрезы вокруг Новокузнецка

Губернатор Сергей Цивилёв вместе с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым и замгубернатора по промышленности Андреем Пановым обсудили ситуацию с Тишинским участком, граничащим с Новоильинским районом города.

С 2017 года этот участок находился в плане разработок, однако жители района недовольны перспективой жить на угольном разрезе.

«Выдача лицензии на этот участок недопустима, — подчеркнул Сергей Цивилёв. — Сегодня же направим письмо министру энергетики об исключении участка Тишинский из комплексной программы развития».

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kuzbassnews.ru
06/02/2019
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