ЦСМ Росстандарта Кемерова, Томска и Барнаула в формате «одного окна» развивают НСС в регионе

Реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации, пополнился 16 видами продукции с 9 пищевых предприятий Кемеровской области: ООО «ЛАД», ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», ИП Кольченкова Н.И, ООО «Форта», ООО «Молочное производственное объединение «Скоморошка», ОАО «Юргинский гормолзавод», ИП Бушуев Д.Ф., ООО "Зорюшка", МАУ «Школьное питание».

Национальная система сертификации (НСС) гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ. Нанесение знака НСС возможно только по результатам лабораторных испытаний, которые были проведены в аккредитованных испытательных лабораториях Кемеровского, Томского и Алтайских центров стандартизации и метрологии. Во время исследований специалисты оценили качество продукции и соответствие ее требованиям стандартов, по которым она была изготовлена, и включали в себя анализы по следующим показателям: органолептическим (запах, вкус, цвет, мутность, внешний вид); физико-химическим (качественный состав заявленной пробы, наличие примесей), безопасности (содержание токсичных элементов, пестицидов, бензапирена, консервантов, витаминов), для производителей молочной и кондитерской продукции -микробиологическим ( условно патогенные микроорганизмы, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и т.д.)

В результате экспертных оценок было подтверждено, что пищевые изделия соответствуют требованиям ГОСТов и рецептур, по которым они производилась.

« ЦСМ Росстандарта в СФО, расположенные в городах Кемерово, Томск и Барнаул сегодня успешно внедряют процедуру сертификации продукции в рамках Национальной системы сертификации (НСС), взаимодействуя между собой по принципу «одного окна». – Отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. – Такое сотрудничество позволяет реализовывать маркетинговые планы по дальнейшему внедрению НСС в сибирском регионе, популяризации преимуществ системы и формированию доверия к ней со стороны производителей и потребителей товарной продукции. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве, мы оказываем друг другу услуги по осуществлению необходимых испытаний и сертификации продукции, решая поставленные Росстандартом задачи».

Все предприятия, прошедшие процедуру сертификации в НСС, имеют право маркировать свою продукцию знаком Национальной системы стандартизации и QR-кодом, отсканировав который любой потребитель получает оперативный доступ к информации о продукции в реестре на сайте Росстандарта.