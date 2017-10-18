ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области подтвердил категорию «Четыре звезды» гостинице «Парк-Отель Грааль»

При классификации использовался комплексный критерий оценки, слагаемыми которого являются обеспечение безопасности гостей, оценка гостиницы в целом и оценка номерного фонда.

Эксперты оценивали состояние здания и прилегающей территории, обеспечение гостиницы техническим оборудованием, номерной фонд, состояние санитарных объектов общего пользования, общественные помещения, состояние мебели, инвентаря, предметы санитарно-гигиенического назначения, наличие и состояние предприятий питания, информационное и техническое оснащение, возможность предоставления дополнительных услуг.

Комплексный критерий учитывает также требования к персоналу, его подготовке, знанию иностранных языков, внешнему виду и стандартам поведения.

Определяющими требованиями при установлении принадлежности гостиницы к высокой категории являются качество оборудования, разнообразие сервиса и предоставляемых услуг.

- Замечательно, что у нас в городе есть такой красивый и современный отель, гармонично расположенный в уютной лесной зоне, что дает прекрасную возможность отдохнуть и набраться сил. – Подчеркнул директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. – Показательно, что руководство «Парк-Отеля Грааль» сознательно проходит добровольную процедуру подтверждения классификации, что говорит о современных стандартах управления, социальной ответственности и уверенности в положительном результате. И это еще одно доказательство делового профессионального отношения к работе, подтверждению конкурентной привлекательности и высокой репутации на рынке гостиничных услуг.