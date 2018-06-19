Cтуденты КузГТУ познакомились с одной из самых сложных и ответственных профессий

В рамках традиционной профориентационной кампании специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» организовали для первокурсников КузГТУ познавательную экскурсию в Центр управления сетями (ЦУС).

Схема электрических сетей на огромном щите управления похожа на галактику. Заходишь в ЦУС крупнейшей сетевой компании Сибири – будто в космос попадаешь. «Какой профессиональный опыт нужно иметь, чтобы сходу понимать, какая из линий выведена из работы, это же целая «галактика электричества!» - переговариваются ребята, восхищаясь масштабами оборудования. Такое погружение в профессию – отличный шанс воочию увидеть электроустановки, с которыми, возможно, кому-то из них предстоит поработать в будущем.

«Когда можешь в буквальном смысле «увидеть» профессию, которую ты выбрал, любовь к энергетике увеличивается в десятки киловольт, - делится своим впечатлением студентка 1 курса КузГТУ Юлия Стрелкова. – Схема управления электроснабжением Кузбасса, действительно, уникальна. Я очарована этой красотой. Теперь мечтаю стать диспетчером. Представляю, сколько нужно опыта, чтобы с закрытыми глазами разбираться в этой системе, не отрываясь от телефонных звонков».

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Александр Сибиряков рассказал ребятам о схеме управления электроснабжением и работе диспетчерского щита:

«Каждый день диспетчер знакомится с работами, которые ведутся на линиях, подстанциях и трансформаторах, изучает плановые и аварийные заявки. Схема электрических сетей в этом случае – незаменимый инструмент для энергетика. Это своеобразная «формула», которую специалист должен «считывать» буквально с закрытыми глазами. Диспетчер - профессия очень ответственная, требующая особого внимания и напряжения. Когда электромонтер работает на линии, он не может определить, отключена она или нет. В этом случае правая рука электромонтера - диспетчер. Именно он обеспечивает безопасность работ. Поэтому на эту должность мы берем специалистов с большим опытом работы в энергетике».

Сегодня в Кузбассэнерго-РЭС трудится настоящие профессионалы, от работы которых зависит электроснабжение тысяч жителей, предприятий, социальных объектов. Крупнейшая сетевая компания заинтересована, чтобы в современной энергетике трудились молодые, инициативные специалисты. Сегодня МРСК Сибири для ребят – это «космос». Каждый после окончания вуза мечтает здесь оказаться. Хочешь, чтобы мечта стала реальностью – заяви о себе.