Cуд обязал обеспечить водоснабжение туркомплекса «Шерегеш»

Таштагольский городской суд обязал администрацию Шерегешского городского поселения организовать и обеспечить питьевое и хозяйственно-бытовое холодное водоснабжение объектов, расположенных в границах спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Основанием иска в суд послужило обращение председателя Совета собственников горы Зеленой.

Прокурорская проверка установила, на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» отсутствует организованное холодное водоснабжение и владельцы земельных участков самостоятельно решают вопрос обеспеченности водой.

Так как большинство объектов капитального строительства, расположенных на территории комплекса, используются для оказания гостиничных услуг и обслуживания большого количества туристов, отсутствие надлежащего водоснабжения не только создает риск возникновения и развития массовых инфекционных заболеваний, но и препятствует развитию туристско-рекреационного кластера «Шерегеш».

По решению суда, вопрос организации и обеспечения холодного водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, должен быть решен в срок до 1 сентября 2019 года.