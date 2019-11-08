Cуд признал незаконным бездействие администраций сельских поселений Мариинского района в части организации ритуальных услуг

Одновременно с этим Мариинский городской суд Кемеровской области обязал до 1 января 2021 года создать в каждом из двенадцати сельских поселений Мариинского муниципального района Кузбасса специализированные службы по вопросам похоронного дела.В ходе рассмотрения административных исковых заявлений Мариинским городским судом установлено, что прокуратурой города ещё 28 сентября 2018 года в адрес глав сельских поселений Мариинского муниципального района Кузбасса было внесено представление, в котором указывалось на неисполнение требований законодательства о создании на территории сельских поселений специализированных служб по вопросам похоронного дела. При этом в своих ответах на полученные представления представители администраций сельских поселений указали, что все установленные нарушения закона действительно имели место быть, и заверили, что в дальнейшем выявленные нарушения допускаться не будут. Однако в результате проведённой внеплановой проверки в конце июля – начале августа 2019 года прокуратурой вновь было установлено отсутствие специализированных служб похоронного дела на территориях сельских поселений района.Отсутствие подобных специализированных служб в сельских поселениях лишает лиц, принявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, права выбора между осуществлением погребения безвозмездно специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем услуг, либо самостоятельно с последующим получением социального пособия на погребение. Также отсутствие специализированных похоронных служб в сельских поселениях нарушает права проживающих там жителей на выбор исполнителя ритуальных услуг ввиду отсутствия конкуренции.В связи с неисполнением возложенных на администрации сельских поселений установленных законодательством обязанностей в области ритуальных услуг прокурор города Мариинска 5 сентября 2019 года обратился в суд с соответствующими требованиями.Представители десяти администраций сельских поселений для участия в судебном заседании не явились, хотя были надлежащим образом и своевременно извещены о дате и времени рассмотрения дел. Согласно поступившим от них заявлениям, все они просили рассмотреть дела в их отсутствие и в связи с признанием в полном объёме исковых требований просили суд вынести решение об их удовлетворении. Аналогичную позицию в суде озвучили и явившиеся в суд представители администраций Калининского и Сусловского сельских поселений Мариинского муниципального района Кемеровской области.В связи с тем, что признание административными ответчиками исковых требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы иных лиц, Мариинский городской суд Кемеровской области признал незаконным бездействие администраций сельских поселений в части решения вопроса по организации ритуальных услуг на подведомственных территориях и обязал их создать специализированные службы по вопросам похоронного дела, установив срок для исполнения данной обязанности: не позднее 1 января 2021 года.