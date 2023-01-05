Cуд в Кузбассе заключил под стражу 32-летнего мариинца, обвиняемого в избиении до смерти сожительницы

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 1 января 2023 года в суд обратилась следователь следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в причинении своей сожительнице тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности её смерть.

По версии следствия, 29 декабря 2022 года около 23 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры со своей сожительницей нанёс ей кулаками множественные удары в область лица и головы, после чего ушёл спать. На следующее утро видел, уезжая на работу, что сожительница лежала на диване. Лишь вернувшись с работы, он обнаружил потерпевшую мёртвой. Понимая, что смерть потерпевшей наступила по его вине, обвиняемый решил совершить самоубийство, выпив большое количество таблеток, после чего закрыл дом и лёг спать.

А в этот же день правоохранительными органами были организованы поисковые мероприятия в отношении потерпевшей, так как она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки коллег, которые и сообщили в полицию о её безвестном исчезновении. В ходе поисков в дом, где жили потерпевшая и обвиняемый, пришли сотрудники полиции. Обвиняемый, проснувшись, открыл дверь и рассказал о совершённом преступлении.

1 января 2023 года, после предъявления мужчине обвинения, следственные органы обратились в Мариинский городской суд Кемеровской области с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании следователем было поддержано заявленное ходатайство, с чем согласился и прокурор. Обвиняемый также не возражал против заключения его под стражу. Против избрания такой меры пресечения выступил лишь защитник обвиняемого, приводя доводы об отсутствии намерений у обвиняемого препятствовать производству по уголовному делу и скрываться от органов предварительного следствия и суда.

Суд установил, что мариинец обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против здоровья и личности, за которое уголовным законодательством предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При допросе в качестве подозреваемого он рассказывал, что вытирал следы крови в доме и снял кофту с тела погибшей, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. В связи с этим суд посчитал обоснованными доводы следствия о возможном уничтожении обвиняемым доказательств по уголовному делу.

При установленных обстоятельствах, а также учитывая иные данные о личности обвиняемого, суд избрал в отношении мариинца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца: до конца февраля 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.