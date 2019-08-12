Новости Кузбасса

Каждой женщине приятно получить в подарок экзотические цветы, как в букете, так и горшечные, но стоит помнить, что они дарят не только эстетическое удовольствие, но могут быть и опасны.

Любуясь купленными или подаренными цветами дома, через какое-то время люди наблюдают, что листья приобрели неравномерную желто-белую окраску, появляются желтые пятна, серебристые штрихи, а на их нижней стороне появляются темные выделения, и растение становится неприглядным. Такие повреждения характерны для трипсов, который является карантинным объектом.

Это очень мелкое (до 2 мм) насекомое, которое поселяется в цветочных почках, бутонах, цветках и ведет скрытный образ жизни. В Европе данный вид впервые был обнаружен в 1983 году, с тех пор он встречается уже во всех странах континента. В России он впервые был выявлен в начале 90-х гг. в Санкт-Петербурге, куда попал с цветами из Западной Европы.

Потрясите купленные цветы над белым листом бумаги. Выпали насекомые (мелкие, размером 1-2 мм, очень подвижные), смело сжигайте лист, растение уничтожайте. Внимательно осмотрите листья и стебли растения.

Западный цветочный трипс вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур, может обитать во всех без исключения цветах - розах, гвоздиках, хризантемах, лилиях. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Кроме того, он является опасным вредителем и для комнатных растений, так как распространяется и размножается очень быстро, а борьба с ним практически неэффективна.

Основные методы борьбы с трипсом - биологические и химические. Применение биологических средств возможно только в теплицах. Данный метод предполагает постоянную и регулярную своевременную поставку хищников, которые уничтожают вредителя. Эффективных химических средств борьбы с цветочным трипсом немного. В настоящее время есть ряд препаратов разрешенных к применению в личных подсобных хозяйствах для борьбы с трипсами, это препараты: Актара, Фуфанон, Акарин. Но учитывая высокую устойчивость западного цветочного трипса к пестицидам, однократная обработка препаратами является неэффективной. При применении инсектицидов в личных подсобных хозяйствах необходимо четко соблюдать регламенты применения и меры безопасности! Для эффективного подавления популяций трипсов в защищенном грунте необходимо проводить двукратную химическую обработку растений с интервалом в 5-6 дней.

Для организаций, связанных с реализацией растительной продукции, и для тепличных комбинатов существует ряд профилактических мер:

- во-первых, запрещено ввозить и вывозить срезы цветов, рассаду, черенки и другую растительную продукцию из других стран без фитосанитарного сертификата;

- во-вторых, необходимо проводить систематическое обследование цветочных, овощных и декоративных культур в теплицах;

- в-третьих, зараженные растения подлежат немедленному уничтожению;

- в-четвертых, необходимо проводить дезинфекцию почвы, инструментов и тары, удаление сорняков в теплицах и вокруг них, уничтожать растительные остатки.

При покупке растение следует внимательно осматривать с целью обнаружения повреждений или следов жизнедеятельности вредителей, а также на наличие самих насекомых и если это возможно, не размещать, купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения так же можно некоторое время держать изолированно и регулярно наблюдать за ними, чтобы не допустить заражения всех комнатных растений, т.к. вести самим борьбу с этими вредителями весьма проблематично.

Если вы обнаружили вышеуказанные признаки наличия трипсов на купленных Вами растениях, необходимо обратиться к специалистам Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, чтобы определить наличие или отсутствие вредоносных организмов и не допустить его распространения.