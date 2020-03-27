Цыплят по осени считают, а киловатты - ежемесячно

Даже самые изощренные изобретения «энергопиратов» терпят полное фиаско, когда в рейд выходят энергетики. Во время очередной проверки специалисты Кузбасского фиала Россети Сибирь обнаружили в одном из частных домов села Берёзово Новокузнецкого района несанкционированное подключение фазного провода мимо счетчика, попросту говоря, «скрытую» проводку.

Natalya Britvina: «Левый провод» из подполья экономная хозяйка провела для освещения крыльца перед домом. К нему же подключила инфракрасные лампы для обогрева цыплят в птичнике. По всем законам арифметики, растущее фермерское хозяйство и «бесплатные» киловатты сулили предпринимательнице скорую прибыль, но энергетики все расставили по своим местам, руководствуясь законом, а не выгодой.

В ходе проверки специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Теперь «экономия» для хитрой предпринимательницы обойдется «в копеечку» – за потребление электроэнергии «мимо счетчика» ей придётся заплатить почти тридцать тысяч рублей. Такая игра точно не стоит свеч, хотя без них хозяйке дома точно не обойтись, пока она не заплатит штраф.

«Регулярные рейды и внедрение в систему технических новшеств, в частности, замена старых приборов учета на новые, с выносом их на фасад, помогают нам «вывести из подполья» вместе со скрытой проводкой даже самого ухищренного энерговора, - рассказывает начальник участка транспорта электроэнергии Новокузнецкого РЭС Ирина Киселева - Новое энергооборудование имеет высокий класс точности. Оно устроено так, что лишает потребителей возможности воспользоваться электроэнергией нелегально, при этом дополнительно защищает от перенапряжений и коротких замыканий».

Энергетики предупреждают: ущерб, который наносят расхитители энергосистеме, влияет на надежность электроснабжения законопослушных потребителей. Неучтенное потребление часто становится причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии, в результате чего выходит из строя бытовая техника и случаются пожары.

Если вам стало известно о фактах незаконного энергопотребления, не оставайтесь равнодушными! Сообщите энергетикам по телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).