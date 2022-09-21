Дачники, не платите дважды!

Компания «Россети Сибирь» информирует кузбасские СНТ о правилах переоформления документов.

В Кузбассе продолжается процесс передачи ненадёжного электросетевого имущества СНТ на баланс филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС». Делается это, прежде всего, для повышения качества электроснабжения и снижения затрат для любителей загородного отдыха. Но после передачи сетей на баланс компании, каждому дачнику необходимо заключить отдельный договор на услугу электроснабжения.

Энергетики напоминают, что все документы, необходимые для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, кузбассовцы могут оформить, обратившись в центры обслуживания потребителей «Кузбассэнерго – РЭС».

– Все мероприятия по переоформлению документов для потребителей проводятся бесплатно, – поясняет Роман Ровенский, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Кузбассэнерго – РЭС». – Кроме того, дачникам не нужно менять действующие приборы учёта, даже если они старого образца. Эти обязательства ложатся на плечи энергокомпании: с 1 июля 2020 года приобретение, установка и допуск в эксплуатацию приборов учёта является обязанностью сетевой организации. Мы в рамках модернизации принятых на баланс сетей со временем меняем и приборы учёта.

Если вам стало известно о фактах незаконного взимания денег, обращайтесь на «горячую линию» единого контакт-центра Россети Сибирь по телефону: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, возможно воспользоваться сервисом «голосовая почта»)! Кроме этого, задать вопросы по обслуживанию электросетей можно на официальных страницах «Кузбассэнерго – РЭС» в социальных сетях.