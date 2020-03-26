Дар музею-заповеднику «Кузнецкая крепость» от воронежских поисковиков

26 марта 2020 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялась пресс-конференция, посвященная встрече с представителем Воронежского поискового отряда «Дружина» в Кузбассе Еленой Филоненко и церемонии передачи в дар вещей и предметов, найденных поисковиками на месте боёв 237-й стрелковой дивизии. Мероприятие приурочено к 75-летиюя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На встрече с журналистами Елена Николаевна рассказала о поисковой деятельности отряда «Дружина», сотрудничестве его командира Леонида Петровича Бащева с регионами, где формировались военные подразделения, участвующие в сражениях под Воронежем, в том числе с Кемеровской областью, о поиске потомков убитых солдат, многие из которых считались пропавшими без вести, о передачи в дар музею вещей, обнаруженных в ходе розыскных работ на месте боёв.

В этот раз коллекция «Кузнецкой крепости» пополнилась более, чем 50-ю экспонатами, среди них оружейные магазины, снарядные гильзы, остатки гранат. Интересными оказались вещи, которые использовались в солдатском быту: ножницы, бритва, упаковки от консервов, флаконы, бутылки, фляжки, ложки, пуговицы, солдатский медальон и многое другое. Вещи, принадлежавшие как советским солдатам, так и их противникам. Они поступили такими, какими были найдены в местах окопов и теперь нуждаются в чистке, реставрации, консервировании для дальнейшего хранения и экспонирования в музее.

По словам куратора мероприятия Андрея Чекалина, это ценнейший материал, помогающий рассказать не только о героическом противостоянии войск, но и каждодневном быте военных 1940-х годов. Пройдя необходимую обработку, экспонаты будут доступны для просмотра на выставке, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланированной на май текущего года.