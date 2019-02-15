Дарить мечту в век информационных технологий

Специалисты Управления ПФР в Тяжинском районе приняли участие во в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», проводимой в рамках Международного дня книгодарения Управлением образования Администрации Тяжинского муниципального района. Собранные книги специалисты управления передали в Тяжинскую централизованную библиотечную систему.

Цель акции «Дарите книги с любовью» - вдохновлять людей дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий.

Международный день дарения книг с 2012 года объединяет добровольцев, ратующих за любовь к чтению и убежденных, что каждая книга – это чья-то мечта и надежда изменить жизнь к лучшему.