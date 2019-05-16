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Дарт Вейдер, Билл Шифр и селфи, одобренное профессионалами

С приближением летних каникул специалисты филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» активизируют свою просветительскую деятельность по энергобезопасности. Очередной «инструктаж» кузбасские «энерготьюторы» провели для воспитанников детского дома № 105 в Кемерово.

Лето – травмоопасный период для детей и подростков, у которых появляется много свободного времени и «креативных идей». Не удивительно, что в конце учебного года энергетики буквально берут «на абордаж» детские сады, школы, интернаты, чтобы всем и каждому рассказать: ток смертельно опасен! Основная мысль, звучащая рефреном абсолютно на всех информационных площадках, – детям нужно держаться на расстоянии от энергообъектов, а правила электробезопасности знать не хуже таблицы умножения, тем более это совсем не сложно.

Доходчивую информацию от профессионалов ребята воспринимают «на ура», всеми силами пытаются показать свои знания, проявить фантазию, и у них это неплохо получается.

Увидев экипировку электромонтера: защитную каску, диэлектрические боты и перчатки, дети в один голос говорят: «Это же настоящий Дарт Вейдер из «Звездных войн». Предупреждающий знак черной молнии на желтом треугольнике вызвал у ребят необычные ассоциации.

Ребята поменьше разглядели в желтом треугольнике знакомый персонаж – Билла Шифра из мультика «Гравити Фолз» и придумали новое правило: «На желтом треугольнике молнии изображение – отойди подальше, там напряжение! Билл Шифр шутить не любит, прикоснешься – молнией погубит».

«Наши дети с удовольствием идут на контакт и раскрываются, когда чувствуют взаимопонимание, - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Сизова. – Энергетики нашли особый подход к нашим непоседам, не стали ограничивать их в фантазии, наоборот, применили её на деле. Вся информация по энергобезопасности подана ясно, четко и корректно, чтобы у ребенка не возникло мысли забраться на опору для эффектной фотографии или открыть дверь трансформаторной подстанции».

Наглядные фотографии, динамичные ролики и познавательные викторины отлично вовлекают юных фантазеров в коммуникативный процесс, а диэлектрические боты, защитная каска и резиновые перчатки побуждают сделать парочку креативных и безопасных фотографий, чтобы тут же отправить их в бескрайние просторы интернета. Такое селфи профессионалы энергетики одобряют. Впрочем, как и сравнение электромонтеров с главным персонажем из фильма «Звездные войны». На память детям остаются расписания уроков и буклеты с правилами по энергобезопасности, а «джедаи энергетики» продолжают свой путь по «звёздным галактикам».  

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/05/2019
Общество
Кемерово
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