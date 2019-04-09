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Давно ли вы слушали классическую музыку?

В Калтанском городском округе в школе искусств № 43 состоялся фортепианный концерт педагога-пианиста Александра Викторовича Тебякина (г. Новокузнецк). В программе концерта в исполнении обучающихся ДМШ № 40 Сергея Буримоваи и  Юлии Мартыновой, а также студента  Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Ильдара Саубанова  прозвучали произведения  С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Ф. Шопена, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Р. Шумана.

Творческая встреча была посвящена  60-летию города Калтан и состоялась благодаря непосредственному участию заслуженного работника культуры Российской Федерации Михаила Михайловича Маслова.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
09/04/2019
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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