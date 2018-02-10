Дед Мороз покидает резиденцию в Томской Писанице

Главный кузбасский Дед Мороз покидает свою резиденцию в Томской Писанице. Вернется он только в декабре 2018 года.
11 февраля в 13 час. в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоятся торжественные проводы новогоднего волшебника.
В программе – игры, конкурсы, семейные эстафеты. В завершение мероприятия Дед Мороз и юные посетители музея торжественно снимут украшения с новогодней ели резиденции.
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