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Дед Мороз покидает резиденцию в Томской Писанице

Главный кузбасский Дед Мороз покидает свою резиденцию в Томской Писанице. Вернется он только в декабре 2018 года.

11 февраля в 13 час. в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоятся торжественные проводы новогоднего волшебника.

В программе – игры, конкурсы, семейные эстафеты. В завершение мероприятия Дед Мороз и юные посетители музея торжественно снимут украшения с новогодней ели резиденции.

Культура
Яшкино
kuzbassnews.ru
10/02/2018
Культура
Яшкино
Новости Кузбасса

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