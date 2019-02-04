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Дед Мороз покинет Томскую Писаницу 10 февраля

Кузбасский Дед Мороз покинет свою резиденцию 10 февраля.

 В своем тереме он прожил почти три месяца. За это время тысячи детей смогли посетить резиденцию зимнего кудесника. В этом году Кузбасский Дед Мороз получил более ста писем, в том числе, из других регионов. Без ответа остались только те, где отсутствовал обратный адрес.

В честь своего отъезда Главный Дед Мороз Кузбасса устроит праздник. Организовать празднество ему, как обычно, поможет Снегурочка, а также сказочные персонажи. Они проведут игры, конкурсы и спортивные эстафеты. В конце проводов ребята помогут снять новогодние украшения с главной елки музея. В самые первые выходные декабря 2019 года Дед Мороз вновь вернется на «Томскую Писаницу».

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kuzbassnews.ru
04/02/2019
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