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Дед Мороз специального назначения Росгвардии исполнил новогодние желания юных кузбассовцев

 В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» военнослужащие и сотрудники кузбасских подразделений Росгвардии подготовили для детей-сирот новогодние подарки.

Письма с праздничными пожеланиями были вывешены на новогодней ёлке в одном из торговых центров областной столицы. К акции присоединились стражи правопорядка территориального управления Росгвардии, а также представители ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Сменив форму на костюмы новогодних персонажей, стражи правопорядка приобрели подарки, которые пожелали кузбасские дети-сироты к Новому году. Куклы, мягкие игрушки, футбольный мяч, книги, плюшка для катания с горки и другие подарки росгвардейцы вместе с подопечными из профильного класса Росгвардии передали волонтерам акции «Елка желаний», которые доставят долгожданные презенты детям.

 «Такие акции важно проводить! Каждому ребенку хочется новогоднего чуда и волшебства. И кто если не мы можем подарить им волшебство», - рассказала сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Наталья Марянова.

 В канун Нового года росгвардейцы воплотили заветные новогодние желания более двадцати юных кузбассовцев.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/12/2022
Общество
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