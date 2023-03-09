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Декларация о соответствии с нарушениями правил оформления признана недействительной

     В феврале текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении ИП  главы К(Ф)Х Куприянова А.И.

      При оформлении декларации о соответствии на пшеницу не соблюдены обязательные требования, предусмотренные п. 12 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также требования, предусмотренные Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 25 декабря 2012 года № 293.

    В адрес предпринимателя направлено предостережение о недопустимости нарушения  требований к оформлению деклараций о соответствии.

   Декларация о соответствии признана недействительной и ее действие в едином реестре на сайте Росаккредитации прекращено.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/03/2023
Общество

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