Делегация Кемеровской области приняла участие в работе внеочередного ХII съезда Союза журналистов России
В Москву, на съезд прибыли около 700 делегатов из всех регионов страны.
На журналистском форуме состоялся серьезный разговор о путях развития СЖР, повышении статуса профессии и совершенствовании медийного рынка. Сегодня в России зарегистрировано более 79 тысяч средств массовой информации. Около 70 процентов из них – газеты и журналы. В сложившейся экономической ситуации пресса как никогда нуждается в поддержке.
С трибуны съезда прозвучало, что долгожданную поддержку региональные СМИ получат уже в следующем году. В рамках распределения грантов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям им впервые будет выделена беспрецедентная сумма - более 500 миллионов рублей.
ХII съезд Союза журналистов России сразу же назвали историческим, в его ходе был принят ряд важнейших решений. Делегаты съезда утвердили устав Союза журналистов России в новой редакции. Главный документ организации уже давно требовал модернизации по целому ряду пунктов. В частности, в устав внесена поправка о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем на два срока подряд. Этим самым предотвращается опасность застоя и обеспечивается регулярное обновление руководства Союза на конкурентной основе.
Уйдя с занимаемого поста, Всеволод Леонидович Богданов, четверть века возглавлявший Союз журналистов России, решением съезда стал Почетным председателем. В его адрес было сказано много добрых слов. Журналисты поблагодарили его за сохранение Союза. Именно Всеволод Леонидович Богданов приложил максимум усилий, чтобы не допустить банкротства и маргинализации творческого объединения.
Это при том, что практически все эти годы Союз журналистов России жил на собственные средства, без государственной поддержки. Ситуация начала меняться только в последние годы. Сегодня у легендарного руководителя большие творческие планы. В частности он намерен принять участие в работе информационного клуба развития «Стратегия России».
Главным событием XII съезда Союза журналистов России стало избрание руководящих органов организации. Председатель Всеволод Леонидович Богданов сложил полномочия и решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя организацией. Большинством голосов председателем Союза журналистов России был избран 53-летний российский тележурналист, политический обозреватель, кинодокументалист, продюсер, секретарь Союза журналистов Владимир Геннадиевич Соловьев.
Делегаты съезда внесли различные предложения по более эффективному обустройству творческого Союза. Это создание Высшего творческого совета и центра детских печатных СМИ, регулярное обобщение передового опыта региональных журналистских организаций, разработка профилированной образовательной программы для журналистов, а также программ «Ветеран журналистики», «Молодой журналист» и многое другое.
XII съезд Союза журналистов России, войдет в историю как объединительный. Сенсацией стало заявление руководителей журналистских союзов Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана взять курс на объединение с СЖР. Преодоление многолетнего раскола в профессиональном сообществе, будет способствовать объединению всех журналистских сил страны. Делегаты съезда убеждены, что единый Союз журналистов будет способен найти ответы на глобальные вызовы современности.
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