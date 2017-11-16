Делегат от Кузбасса

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Лариса Петровна Лехтина, директор школы №30 п. Малиновка, победитель областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», представляет Кемеровскую область на Всероссийской конференции «Повышение финансовой грамотности в Российской Федерации: от реализации проекта Минфина России к запуску государственной Стратегии», проходящей в г. Сочи. Ранее со своей работой Л.П. Лехтина приняла участие в областном совещании по финансовой грамотности.
16/11/2017
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