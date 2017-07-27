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Дело бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина будут рассматривать в Абакане

26 июля Верховным судом российской Федерации принято решение об изменении подсудности рассмотрения уголовного дела о ДТП, повлекшем смерть четырех человек. Дело будет рассмотрено Абаканским городским судом.

В июне 2017 года первым заместителем прокурора области Владимиром Сыроватко было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни четырех женщин.

По версии следствия, 23 апреля 2016 года около 18 часов на 26 км автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» произошло столкновение автомобилей «TOYOTA LAND CRUISER» и «TOYOTA CORONA PREMIO». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Водителю автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

После направления дела в суд потерпевшими и подсудимым заявлены ходатайства об изменении территориальной подсудности рассмотрения данного уголовного дела.

В соответствии со ст. 35 УПК РФ территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена по ходатайству сторон.

Суд принял решение о рассмотрении дела Абаканским городским судом.

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kuzbassnews.ru
27/07/2017
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