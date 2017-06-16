Дело экс-главы кузбасской ГИБДД об аварии с четырьмя погибшими направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего главы ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина отправлено в Кемеровский районный суд.
Мовшину грозит до семи лет колонии.
Напомним, что ДТП с участием бывшего начальника ГИБДД Кузбасса произошло в апреле 2016 года. Тогда на трассе в Кемеровском районе автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200 под управлением Мовшина столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Тойота Премио. В результате аварии две пассажирки второго автомобиля погибли сразу, еще две позже скончались в больнице.
Водитель Тойота Премио был госпитализирован. Как выяснилось впоследствии, он был лишен права управления автомобилем за езду в пьяном виде в 2015 году.
Медицинское освидетельствование, проведенное на месте аварии не выявило признаков алкогольного опьянения у Ю.Мовшина.
Комиссионная автотехническая и видеотехническая судебная экспертиза, проведенная в Москве, показала, что Ю.Мовшин двигался со значительным превышением скорости, что явилось одной из причин ДТП.
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