Дело о ДТП с 16 пострадавшими передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Березовского, обвиняемого в нарушении ПДД. 7 декабря 2017 года около 8 утра на 21-м километре автодороги «Кемерово – Елыкаево - Старочервово» столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и микроавтобус «Луидор», в котором ехали сотрудники дома-интерната для престарелых и

В результате автоаварии пострадали оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса.

По результатам предварительного расследования установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис» на затяжном повороте не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и она выехала на встречную полосу.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. виновнику аварии грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, двое потерпевших заявили гражданские иски о возмещении физического и морального вреда на общую сумму около 2 200 000 рублей.