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Деловая игра в Георгиевке

В деревне Георгиевка Тяжинского района прошла деловая игра для учащихся «Выборы в Лесную Думу».
Библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки-филиала № 6 Евгения Николаевна Нестерович отметила, что цель игры заключается в том, чтобы показать детям смысл и значение демократических выборов, особенности предвыборной кампании и процедуры голосования.
На одно место в Лесной Думе претендовало 4 кандидата: Леопард, Лиса, Пантера и Тигр. Каждый кандидат выступил со своей предвыборной программой. Затем избиратели – лесные обитатели получали избирательные бюллетени, подходили к кабинке для голосования и тайно делали свой выбор.
Рысь, Белка и Заяц, работавшие в избирательной комиссии, подсчитали голоса избирателей, отданные за того или иного кандидата и, заполнив протокол, огласили итоги выборов. Победу на выборах в Лесную думу одержал Леопард. Это было заключительное библиотечное мероприятие, посвященное Году экологии.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/11/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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