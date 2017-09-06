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Демонстрационные учения ВГСЧ прошли на международной конференции IMRB 2017 в Новокузнецке

Тренировка с использованием уникального горноспасательного оборудования состоялась сегодня на полигоне Национального горноспасательного центра МЧС России. В мероприятии участвовали более 40 человек и свыше 10 единиц специальной техники.

Горноспасатели продемонстрировали работы по спасению и эвакуации людей, тушение пожара, ликвидацию последствий аварии, в том числе взрыва, оказали условно пострадавшим медицинскую помощь.

По легенде учения, в горной выработке шахты произошел взрыв метановоздушной смеси, повлекший за собой пожар. Под воздействием взрыва произошло обрушение кровли. Под завалом оказались два горнорабочих. В район ЧС вызваны подразделения ВГСЧ, медицинская служба, специалисты-психологи и аэромобильная группа.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/09/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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