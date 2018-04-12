День авиации и космонавтики

В Тяжинской центральной детской библиотеке для ребят среднего возраста прошла информационно-познавательная игра «Дорога в космос», посвященная Дню авиации и космонавтики.

Библиотекари Ульяна Алексеевна Голикова и Галина Ивановна Леонтьева познакомили детей с историей возникновения праздника, рассказали о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. Первый полет человека в космос продолжался всего 108 минут, но он был самым трудным и опасным. Именно этот полет доказал, что человек может жить и работать в космосе.

Также ребята приняли участие в конкурсе «Удивительный мир космоса». За правильный ответ дети получали право поместить изображение планеты на «звездное небо» со своим именем. Этот конкурс выявил самых любознательных и эрудированных. Другой конкурс «Портрет инопланетянина» позволил ребятам проявить выдумку и фантазию.

Затем учащиеся посмотрели познавательный мультфильм про Солнечную систему. Они узнали много интересного о «красной планете», но желающих улететь на Марс на всю жизнь среди присутствующих не оказалось. Ребята решили, что лучше родной Земли нет ничего.