Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День авиации и космонавтики

В Тяжинской центральной детской библиотеке для ребят среднего возраста прошла информационно-познавательная игра «Дорога в космос», посвященная Дню авиации и космонавтики.
Библиотекари Ульяна Алексеевна Голикова и Галина Ивановна Леонтьева познакомили детей с историей возникновения праздника, рассказали о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. Первый полет человека в космос продолжался всего 108 минут, но он был самым трудным и опасным. Именно этот полет доказал, что человек может жить и работать в космосе.
Также ребята приняли участие в конкурсе «Удивительный мир космоса». За правильный ответ дети получали право поместить изображение планеты на «звездное небо» со своим именем. Этот конкурс выявил самых любознательных и эрудированных. Другой конкурс «Портрет инопланетянина» позволил ребятам проявить выдумку и фантазию.
Затем учащиеся посмотрели познавательный мультфильм про Солнечную систему. Они узнали много интересного о «красной планете», но желающих улететь на Марс на всю жизнь среди присутствующих не оказалось. Ребята решили, что лучше родной Земли нет ничего.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/04/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Герой «Зимней вишни» превратился в злодея
Пожарного обвинили в халатности, из-за которой погибли 37 человек По словам официального...
Особый противопожарный режим начнет действовать в Кузбассе с 15 апреля
В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной...
За неделю в больницы Кузбасса с ОРВИ обратились более 15 тысяч человек
За неделю в больницы обратились более 15 тысяч человек. При этом общее количество снизилось почти...
В кузбасской колонии запустили производство театральных костюмов
В колонии Ленинска-Кузнецкого запустили производство театральных костюмов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus