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День автомобилиста «Южный Кузбасс» отметил торжеством и наградами

Около 50 работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получили награды разного уровня к профессиональному празднику – Дню автомобилиста.

Награждение традиционно прошло в актовом зале Томусинского автотранспортного управления.

Десятки городских, корпоративных, профсоюзных и ведомственных наград вручены лучшим работникам автомобильного подразделения, в том числе одна медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени.

По традиции знаки отличия получили победители и призеры конкурсов профессионального мастерства: водители автомобилей большой и малой техники, машинисты погрузчиков, гусеничных и колёсных бульдозеров. Свою почетную награду и специальный подарок лучшему водителю вручил производитель большегрузной техники «БелАЗ». В номинации «Профессиональный дебют» отметили молодых специалистов.

«Томусинское автотранспортное управление играет важную роль в жизни угольной компании «Южный Кузбасс». Это одно из основных звеньев процесса угледобычи. Сотни автомобилей и спецтехники работают на разрезах, обогатительных фабриках, занимаются грузо- и пассажироперевозками. От слаженной работы подразделения зависит бесперебойная работа компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

 

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kuzbassnews.ru
07/11/2022
Экономика
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