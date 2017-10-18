День библиографии в Тяжине

Работники Тяжинской центральной детской библиотеки провели День библиографии «В стране вопросов и ответов».

Читатели детской библиотеки приняли участие в беседе у стенда «Великое чудо Книга», на котором была представлена информация о древних книгах и книгах современности (электронные, сенсорные). Великий Магистр проконсультировал ребят о том, как пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.

Выставка-обзор «Словарь – вся Вселенная в алфавитном порядке» познакомила ребят с разными видами словарей (орфографический, толковый, фразеологический и другие).

В конкурсах на знание справочно-библиографического аппарата библиотеки, ребята продемонстрировали умение пользоваться толковым и орфографическим словарями, алфавитным и систематическим каталогами. Между собой состязались две команды учащихся 7 «Б» класса Тяжинской средней школы № 1 «Юный эрудит» и «Юный полиглот».

Каждый посетитель детской библиотеки в этот день оставил свой отзыв об организации Дня библиографии. Все ребята получили информационный буклет «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» и сладкий подарок.