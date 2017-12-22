День энергетика

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.
С профессиональным праздником работников энергетической отрасли поздравили первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков и глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский. Коллег поприветствовали начальник отдела социального развития и обучения персонала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Светлана Васильевна Мельникова и директор филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Сергей Петрович Логинов.
В этот день лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса благодарность министра энергетики Российской Федерации объявлена электромонтеру оперативно-выездной бригады филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Сергею Степановичу Кузнецову.
За большой личный вклад в развитие энергетики Кузбасса Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области награжден техник участка технического обслуживания поселка Итатский филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Дмитрий Владимирович Барсуков.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области награжден главный инженер филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Василий Вячеславович Скресанов.
Работники культуры и самодеятельные артисты подготовили для энергетиков праздничную концертную программу.
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