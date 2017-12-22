Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День энергетика

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.
С профессиональным праздником работников энергетической отрасли поздравили первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков и глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский. Коллег поприветствовали начальник отдела социального развития и обучения персонала ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Светлана Васильевна Мельникова и директор филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Сергей Петрович Логинов.
В этот день лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса благодарность министра энергетики Российской Федерации объявлена электромонтеру оперативно-выездной бригады филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Сергею Степановичу Кузнецову.
За большой личный вклад в развитие энергетики Кузбасса Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области награжден техник участка технического обслуживания поселка Итатский филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Дмитрий Владимирович Барсуков.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области награжден главный инженер филиала «Энергосеть поселка Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Василий Вячеславович Скресанов.
Работники культуры и самодеятельные артисты подготовили для энергетиков праздничную концертную программу.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе спасли пенсионера, решившего пройти 15 километров по морозу
Мужчина решил пройти пешком 15 километров, однако смог пройти только пять.
В Кузбассе предприятие задолжало работникам более 320 000 рублей
В Тяжинском районе предприятие задолжало своим работникам за сентябрь 328 000 рублей. Зарплату за...
На экологическом митинге новокузнечане обратились к Тулееву
На фотографиях, опубликованных в интернете, собравшиеся держат плакаты с надписями «Кузбасс – наш...
Соцсети: на кузбасской трассе столкнулись два грузовика, есть погибшие
На трассе Мариинск — Кемерово, примерно в 60 километрах от столицы Кузбасса произошло страшное ДТП...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus